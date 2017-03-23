Vivimos, sin lugar a dudas, en un país hermoso que aún tiene muchos lugares mágicos llamándonos para vivir grandes experiencias. La existencia de muchos de los parques naturales que se encuentran en la Región Caribe son solo una muestra de todo lo que podemos vivir en nuestro territorio, sin buscar más allá de nuestras fronteras. Basta con disfrutar de un recorrido por la Sierra Nevada de Santa Marta o pasar una tarde observando las aves en el Santuario de Flora y Fauna 'Los Colorados', para saber por qué Colombia es la cuna del realismo mágico.

Las rutas dispuestas por Expreso Brasilia nos acercan a estos paraísos naturales que nos ofrecen una desconexión completa de nuestros agitados días, realizando actividades al aire libre como el senderismo, el cual consiste en recorrer a pie rutas a través del campo o las montañas, mientras observas la naturaleza y te dejas atrapar por sus mágicos encantos.

Pero ¿qué es el ecoturismo?

El turismo ecológico es muy diferente del turismo tradicional. Hablamos de una forma alternativa de conocer lugares asombrosos, pues se enfoca en la preservación y la apreciación del medio natural y cultural, buscando preservar las zonas a través de la creación de conciencia en los visitantes. Entre algunas de las actividades que podemos realizar durante estos viajes de total despeje, encontramos el buceo y el careteo, la fotografía, la observación de aves y el aprendizaje arqueológico. Es importante apuntar que convivimos con la mayor diversidad de especies de aves en el mundo, un gran atractivo para nuestro ecoturismo, que día a día llama la atención de extranjeros, y que nosotros como colombianos tenemos la fortuna de disfrutar.

Destinos ecoturísticos de la Región Caribe

La costa caribe colombiana cuenta con 14 parques nacionales, entre los que se destacan el Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta y el Parque Isla de Salamanca, en el departamento de Magdalena; el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo ubicado frente a las costas entre Sucre y Bolívar; el Santuario de Fauna y Flora 'Los Flamencos' y por supuesto el Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Gracias a su biodiversidad, Colombia es un país con potencial para disfrutar del ecoturismo, tomando relajantes recorridos por carretera adornadas con verdes paisajes que cautivan con su encanto. Y todo bajo la comodidad, tranquilidad y seguridad que significa viajar en bus mientras conoces tu país, desconectado de lo cotidiano, viviendo gratificantes e inolvidables experiencias y lo mejor de todo, es que los tiquetes para cualquier destino dentro de la región se pueden adquirir sin salir de casa. Plataformas como la app de Expreso Brasilia nos permiten hacerlo con un solo click. Dicen que uno no vuelve siendo el mismo después de un viaje, y eso que no todos han disfrutado de la magia que albergan los caminos del territorio colombiano.