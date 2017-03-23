El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, Ideam, pronostica humedad del 80% para la tarde de este jueves en Barranquilla durante el partido de la Selección Colombia frente a Bolivia.

Claudia Torres, meteoróloga del instituto nacional, aseguró a EL HERALDO que 'la probabilidad es de tiempo seco la mayor parte de la jornada, eso sí, con bastante nubosidad'.

Para esta tarde de futbol se espera temperatura de 31° a 32° con la humedad bastante alta, entre 70 y 80 % de humedad relativa. Lo que daría como resultado una sensación térmica cercana a los 40°.

La vocera del instituto agregó que 'a lo mucho' se pueden presentar precipitaciones ligeras al final de la tarde y comienzo de la noche.

Según la entidad, el pronóstico es resultado de las lecturas de 'varios días atrás'.

Los vientos en la ciudad están aumentando pero se espera que se mantengan en 32 kilómetros por hora.