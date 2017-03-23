Frente a la decisión de Gas Natural Fenosa de acudir a la Comisión de Naciones Unidas para lo Mercantil por el caso de Electricaribe, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que quedó como la historia del famoso personaje Condorito: ¡Plop!

'Electricaribe está demandando, nos parece supremamente injusto, más bien los colombianos y el Caribe en general tiene que demandar a Electricaribe por todos los daños y perjuicios de todos estos años. Es increíble que una empresa que puso en vilo al Caribe por muchos meses, cuántas noches sufrimos, cuántos electrodomérsticos, pérdidas económicas y vidas no se perdieron. Cuántas empresas dejaron de venir al Caribe por la inestabilidad, en buena hora el Gobierno los liquidó', declaró.

Añadió que hay una demanda, y ante esa 'tenemos que defendernos, me parece injusto que una empresa que nos olvidó por muchos años, ahora salga a demandar. Esto es la historia de Condorito ¡Plop!'

El representante a la Cámara por el Atlántico, Mauricio Gómez, manifestó que el Gobierno colombiano se está preparando para enfrentar ese recurso en el tribunal internacional.

En declaraciones a EL HERALDO dijo que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos hizo un cambio muy importante en la Agencia para la Defensa Jurídica que se considera como parte de una estrategia para afrontar la demanda de GNF.

El congresista Gómez señala que Luis Guillermo Vélez, nuevo director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, será quien afronte como funcionario público la demanda de Gas Natural Fenosa.

Una de las ventajas, según el representante a la Cámara, es que él estuvo al frente de la negociación entre el Gobierno y Fenosa; además, es una persona muy cercana al superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza. 'No hay nadie más dentro del Gobierno que conozca este proceso', aseguró Gómez.

El diario El País de España hizo fuertes cuestionamientos al Gobierno colombiano en su editorial de ayer.

'La intervención y liquidación (en proceso) de Electricaribe, filial en Colombia de Gas Natural Fenosa, suscita muchas dudas sobre la racionalidad de la decisión del Gobierno colombiano', escribieron.

Para ellos el método de intervención y liquidación 'es discutible', asegurando que 'se parece demasiado a una expropiación'. Esto lo único que hace, señalan, es provocar 'una gran inseguridad jurídica y está muy alejado de las prácticas seguidas en la OCDE'.

'La ley colombiana permite la liquidación, pero Gas Natural tiene activos en Electricaribe que se depreciarán en una liquidación. De esa destrucción patrimonial será responsable el Gobierno colombiano. Pudo haber elegido el ajuste regulatorio, pero prefirió una solución radical', concluyeron.

José Miguel Mendoza, Superintendente de Servicios Públicos, respondió en una columna explicando que el propósito del proceso de Electricaribe es 'proteger a 10 millones de ciudadanos y preservar el orden público económico'.

Además dijo que 'por el momento, sin embargo, no se conocen argumentos de fondo para cuestionar la necesidad o procedencia de la intervención, ambas fundadas en contundentes estudios técnicos. Tan solo se repite, con insistencia despiadada, que la liquidación de Electricaribe es un ejemplo más de la inseguridad jurídica que abunda en América Latina'.

Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, escribió en su cuenta en Twitter un mensaje al Superservicios.

'Siga adelante. No se deje intimidar por demandas contra sus decisiones, se lo digo por experiencia', manifestó.

Estudian contrademanda

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, señaló que la Región Caribe tiene los argumentos necesarios para presentarlos ante los tribunales internacionales, esto ante la posibilidad de que Gas Natural Fenosa interponga una demanda contra el Estado por el proceso de liquidación que realizó la Superintendencia de Servicios Públicos.

Verano manifestó que frente a esta demanda los alcaldes de toda la Región respaldan al Gobierno Nacional, incluso, durante una de las rendiciones de cuentas hicieron la propuesta de unirse y presentar una contrademanda a Gas Natural Fenosa por los daños que le han causado al Caribe producto del mal servicio prestado por Electricaribe.

Frente a esta propuesta señaló: 'Creo que se debe mantener la calma y esperar que el Gobierno Nacional ejerza su derecho a defenderse'.

Son cínicos

'Son cínicos (Gas Natural Fenosa) y debería el Estado colombiano defendernos en este pleito de honor. No se burlan del Caribe, se burlan de todos los colombianos .

Estamos listos para ir a cualquier instancia para demostrar que esos que se muestran como víctimas fueron, en realidad, verdugos de una comunidad que solo quería un buen servicio que jamás estuvo entre su máxima prioridad', dijo Dumek Turbay, gobernador de Bolívar.

Agregó que 'con Electricaribe estamos al frente de un nuevo y moderno despojo y saqueo de nuestros recursos de parte de esta multinacional'.