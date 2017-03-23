El presidente de Electricaribe, Edgardo Sojo, dijo que las inversiones proyectadas para este año en la empresa están en el orden de los 240.000 millones, cifra que supera en casi 100.000 millones a las registradas en 2016.

El ejecutivo explicó que la proyección de inversiones es producto de unos cálculos de flujos de caja de la empresa espera para este año y dependen de los costos de energía, los subsidios que gira el Estado y otros aspectos.

'Estos recursos serán destinados a mantenimiento y sostenimiento de redes, mejoramiento de procesos, todo lo que ayude a mejorar la compañía, he dicho que esta novia hay que ponerla bonita para casarla bien', agregó Sojo.

Indicó que mientras llega el nuevo operador, el objetivo de la administración es mantener el nivel de eficiencia actual de prestación del servicio de energía en la Costa Caribe.

'No podemos ante la incertidumbre del proceso, concentrarnos en desarrollar acciones de corto plazo, sino definir acciones de largo plazo', aseguró.

En cuanto a las deudas que tiene la empresa comercializadora y distribuidora de energía, hasta antes de la intervención por parte de la Superservicios en noviembre de 2016, estas sumaban 2,5 billones de pesos, suma que quedó congelada al igual que la generación de intereses.

Del total de la deuda, 1,8 billones de pesos corresponden a las acreencias de las compañía con el sector financiero nacional. Otra parte, más de 350.000 millones se le debe de las empresas generadoras de energía, también hay una deuda con los proveedores por unos $200.000 millones.

Explicó que actualmente la Superservicios maneja la administración temporal de Electricaribe con fines de liquidación y que el pago de las deudas que se encuentran congeladas dependerá de los avances que se logren en este proceso y en la venta de los activos.

'Vamos a hacer todo lo posible para que en esto se cumpla en el menor tiempo posible, este es el mensaje que ha mandado la Superintendencia', aseguró el funcionario quien se reunió ayer con el superintendente José Miguen Mendoza.