La Contraloría Distrital de Barranquilla cumplió ayer, en audiencia pública, con su Rendición de Cuentas vigencia 2016, en la cual se destacó la recuperación de $6.898 millones de recursos públicos.

De acuerdo a lo explicado por el contralor Fernando Fiorillo, este monto recaudado proviene de 11 procesos de responsabilidad fiscal tramitados, de los cuales se resaltan los hallazgos del caso de Electricaribe por el no pago de sus obligaciones mensuales a la empresa XM, operadora del mercado eléctrico mayorista.

Precisó además que la cuantía por recuperar alcanza los $24.610 millones y que esto es consecuencia del detrimento al patrimonio del Distrito. Por su parte, los procesos en curso están cuantificados en $17.712 millones y algunos de ellos se encuentran en estado probatorio para decisión de fondo.

En materia de saneamiento financiero, la administración del ente de control celebró el pago del 14,6% de sus obligaciones, cuyo monto es de $1.758 millones.

Lo anterior, según indicó el director jurídico de la Contraloría, Mauricio Maza, obedece a los 100 procesos instaurados en contra de la entidad, por valor de $11.860 millones.

Sobre esto, expresó que las demandas hacen parte de un 'proceso de reestructuración de hace 15 años' y que luego de la 'difícil situación, hemos realizado esfuerzos valiosos para salir adelante'.

En diálogo con los medios, Fiorillo se mostró satisfecho por el pago de cerca de $12.000 millones que adeudaba la Contraloría por concepto de pasivos laborales, liquidaciones y cesantías.

'Estábamos en una situación caótica por estas deudas muy grandes que datan de años atrás, pero ya tenemos una programación para seguir evacuando y dejar la entidad presupuestalmente viable'.