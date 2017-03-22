Transmetro se la juega este jueves con una operación especial para llevar a los aficionados al partido de Colombia Vs. Bolivia al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

A través de un comunicado, el Sistema Masivo anunció que activará la operación especial desde las 10:30 a.m., cuando se dé inicio a una hora pico distinta a las habituales para tener servicios con mayor frecuencia y rutas expresas, entre las 10:30 a.m. y las 3:00 p.m., que llevarán de manera rápida y eficiente a los aficionados al estadio.

Durante la hora pico (10:30 a.m. - 3:00 p.m.) las rutas R1 y S1 operarán con frecuencia de 3 minutos; las rutas B1 y S2 cada 5 minutos; las rutas B2 y R2 cada 10 minutos, la S10 que operará entre las 11: a.m. y las 4:00 p.m., cada 4 minutos y la S20 cada 4,5 minutos, para garantizar a los aficionados una llegada rápida al encuentro deportivo.

Desde la Estación Joe Arroyo los usuarios podrán tomar las rutas corrientes y expresas, y así llegar hasta las estaciones Joaquín Barrios Polo/Estadio Metropolitano y Pedro Ramayá, cercanas al estadio Metropolitano.

Al finalizar el partido, el Sistema Masivo tendrá 20 buses articulados disponibles en la estación Joaquín Barrios Polo/Estadio Metropolitano para atender la demanda y llevar rápidamente a los aficionados hasta sus lugares de destino. Las rutas disponibles que saldrán desde esta estación serán: R10 y R1 con una frecuencia de 3,5 minutos, 5 minutos respectivamente.

Las rutas S1-B1-S2, B2 y R2 estarán operando en su programación habitual.

Las rutas S20 y S10 desde Alfredo Correa no estarán operando.

Desvíos por cierres viales

La ruta A2-1 Hipódromo cambia su punto de transbordo a la Carrera 1H con Calle 45 (Al frente del Palacio del Peluquero). En ese sentido, durante este día se realizará el siguiente desvío: Carrera 1H-Cll.45 - Cra.2E - Cll.43 - Cra. 2B- Cll. 41- Cra.2 - Cll.37C - Av las Torres - Circunvalar - Cra.35B - Cll.30 - Cra. 30 - Cll.24 - Cra.35 - Cll.26 - Cra.37 - Cll.18 - Cra.19 - Cll.23- Cra.26 -

Cll. 24- Cra. 30 - Cll. 30- Cll.19- Cra.1E - Av.circunvalar- Av.Las torres- Cll. 37C- Cra.1H.

Por desvío se omiten los paraderos de la Calle 45 con Carrera 1, Transv. 14 sur con calle 45 - Calle 45D con Cra. 1, Cra. 1E con Calle 45H, Av. Las Torres con calles 45H, 44B, 41C, 56A lado sur - 56A lado norte, 41C, 43, 45, 45H, Cra. 1E con 45H y Calle 45 con Carrera 1.

El recorrido habitual de la ruta A6-6 Ciudadela se modificará a partir de las 8:30 a.m., y cambiará el punto de transbordo a la calle 45 con carrera 5B a partir de las 9 a.m. La ruta realizará el siguiente desvío: Punto de transbordo (calle 45 con carrera 5B) carrera4-calle 49-carrera1-calle47-carrera 6 sur-calle49-Av.circunvalar-calle51B- carrera10 Sur-calle49-Carrera4-Carrera 4B-Calle49E-Carrera 7-Calle 49B-Carrera 7-Calle 45-Punto de transbordo (calle 45 con carrera 5B).

El desvío que aplicará omitirá los siguientes paraderos: Est. Joaquín Barrios Polo, Transv.14 sur con calle 45 - Av. Las Torres con Calle 45H - Cra. 6 sur con Calles 46F y Calle 47 - Cra.1 con 47B - Calle 47 con 3A sur - Calle 47 con Carrera 6D sur, Cra. 7 sur con 46, Calle 46 con Cra.1 sur, Cra. 2D con Calle 47 y Calle 47 con Cra. 2G.