Con el fin de cancelar deudas veterinarias y comprar alimentos y medicinas para mascotas, la Fundación Animal Colitas Callejeras llevará a cabo la cuarta edición de 'Tattoo A Favor De Los Animales', una jornada en la que dos tatuadores barranquilleros recolectarán fondos para suplir las necesidades de gatos y perros rescatados.

Thom Nasseri, líder de la fundación, confirmó que los artistas Drako Kannua y Miguel Peralta se encargarán de imprimir en las pieles de los visitantes imágenes que demuestren el amor hacía los animales para recolectar fondos que beneficiarán a alrededor de 45 perros abandonados, mascotas que en estos momentos se encuentran ubicadas en 6 comedores distribuidos en Barranquilla.

La jornada se realizará el 1 y el 2 de abril, a partir de las 10 a.m., en la calle 34 con carrera 32 -15 del barrio San Ronque.

Para más información, le recomendamos visitar la página en Facebook de la Fundación Animal Colitas Callejeras.