En representación de su barrio, Roger Rodríguez, miembro de la JAC de El Silencio, reportó a Wasapea a EL HERALDO el estacionamiento de vehículos particulares en medio del parque de este sector, ubicado en la calle 73 con carrera 26C.

De acuerdo con Rodríguez, algunos vecinos se han quejado por la 'falta de cultura' de los visitantes del parque, al asegurar que estos 'le han quitado un espacio de recreación' a los adultos mayores y jóvenes que practican deportes en el lugar.

A través de diferentes fotografías, comunicó que cuatro carros se estacionaron en la zona, hecho que, según el testimonio de varios usuarios, podría generar daños en el concreto, especialmente en una pequeña plazoleta donde se suelen practicar clases de rumba terapia.

Sobre el reporte, la Agencia Distrital de Infraestructura comunicó que reportará la situación a la Policía Nacional y a las secretarías de Tránsito y Control Urbano para realizar un seguimiento que evite 'actos irresponsables' en la zona.