El presidente del Concejo de Barranquilla, José Cadena Bonfanti, pidió perdón a los barranquilleros por el enfrentamiento registrado en la sesión plenaria de ayer. 'La ciudad no está para estos espectáculos y la Corporación merece concentración total para seguir construyendo una mejor ciudad, esto implica el actuar responsable de la entidad', dijo Cadena a través de un comunicado.

En la comunicación, el presidente del Concejo dijo que su tarea es poner a funcionar la agenda de la corporación, por lo que anunció que los proyectos presentados por la administración del alcalde Alejandro Char no serán engavetados.

Así mismo Cadena Bonfanti aseguró que 'el curso de las sanas costumbres prevalecerán en el Concejo y me esforzaré en cumplir con nuestra misión, con quienes votaron por mí y aun los que, haciendo uso del juego democrático, no lo hicieron. El llamado es al trato respetuoso a la deliberación responsable y al respeto a las instancias de gobierno'.

El presidente de la Corporación manifestó que no se pueden deslegitimizar las instancias democráticas y las reglas que imponen a las entidades como Concejo. Por esa razón anuncia que no va a responder 'agravios y mucho menos ofensas que rayen en lo personal. Vengo de una familia que me ha formado en valores, eso me da el carácter para no dejarme provocar ni muchos menos caer en situaciones irrespetuosas y vergonzosas'.

Finalmente, aseguró que el Concejo tiene una agenda de proyectos que están haciendo trámite y 'es en esa dirección caminará mi esfuerzo cimentados en la certeza jurídica que revisten mis actuaciones'.

Por su parte el concejal José Trocha le manifestó a EL HERALDO que, al igual que el presidente del Concejo de Barranquilla, José Cadena, extiende una disculpa pública a la ciudad por el incidente presentado ayer en la plenaria.

Agregó que no era necesario que esta información trascendiera a los medios de comunicación, ya que fue una 'discusión normal, como las que se presentan en cualquier Concejo de otra ciudad, al momento de debatir sobre un proyecto'.

Respecto a unas disculpas directas hacía Cadena, el concejal indicó que no las ve 'necesarias porque en ningún momento le falté el respeto'. 'No sé de dónde salió que yo lo llamé mentiroso. Eso no sucedió', indicó Trocha, respecto al calificativo que el presidente denunció ayer a EL HERALDO.

Trocha agregó que si llega a ser sancionado por parte de la mesa directiva, revisará esa situación para realizar las acciones pertinentes. 'No me ha llegado ninguna notificación todavía', expresó.