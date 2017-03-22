El director de la oficina para la seguridad y convivencia ciudadana del Distrito, Yesid Turbay, señaló que la nueva forma de paseo millonaria que se viene dando en los taxis colectivos fue analizada durante el comité de orden público que se realizó hoy en la Alcaldía distrital.

'Este tema es materia de investigación y hay situaciones que no deben ser difíciles de investigar teniendo en cuenta que los datafonos son entregados por unas entidades financieras que se dedican a estos servicios y para ello hay que llenar una solicitud y cumplir con unos requisitos', explicó el funcionario.

Turbay sostuvo que la persona que hace la solicitud tiene que tener un establecimiento de comercio legalmente establecido y por ello creen que llegar a estas personas no es difícil, porque cada transacción que se realiza a través de este datafono queda registrada en la corporación bancaria.

'Son labores investigativas que deben desarrollarse a través de policía judicial', dijo Turbay al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para que utilicen los medios de transporte autorizado para evitar este tipo de situaciones que se pueden presentar en un momento dado como esta que es materia de investigación hoy en día por la Fiscalía'.

Turbay hizo un llamado a la comunidad a trabajar en la auto seguridad. 'Es importante utilizar el transporte legalmente constituido, tenemos toda una variedad de transporte: transmetro, líneas de buses autorizadas y taxis.

También hizo una invitación para que realicen unos mínimos de control por parte de aquellas personas dueñas de vehículos de transporte público a que revisen las hojas de vida y los antecedentes que presentan las personas a quienes les entregan los vehículos para que presten ese servicio público.

Controles

Por su parte, la secretaria de Tránsito del Distrito de Barranquilla señaló que realizan operativos frecuentes de manera especial en la Murillo, Calle 30, calle 72, vía 40, calle 47 (Cordialidad) y Circunvalar, sitios donde con frecuencia realizan los taxis servicio colectivo.

En lo que va corrido del año han inmovilizado 201 taxis en la calle Murillo, 39 en la calle 30; 37 en la calle 72; 22 en la Vía 40; 11 en la calle 47 y 10 en la Circunvalar.

En enero de este año en total fueron inmovilizados 225 taxis colectivos, en febrero 171 y en lo que va de marzo 76.