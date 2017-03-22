Con el fin de atender, de manera inmediata, los problemas de sedimentación en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, el alcalde Alejandro Char y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano le solicitaron al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que declare la urgencia manifiesta.

La petición fue hecha por medio de una carta en la que expresan los esfuerzos que han hecho las administraciones distrital y departamental por mantener activo el puerto, pero 'en estos momentos se necesita que el Gobierno Nacional intervenga para dar soluciones definitivas a esta situación'.

El canal de acceso al puerto de Barranquilla está con restricciones desde el 10 de febrero. Inicialmente el calado autorizado bajó de 9,6 metros a 9, 1 metros, pero el pasado 16 de marzo, de acuerdo al último informe batimétrico, las autoridades determinaron restringir el calado de ingreso y salida de buques a 9,2 metros.

El gobernador Verano explicó que en la actualidad la profundidad del canal de acceso impide que lleguen al Puerto embarcaciones de mayor calado y con más capacidad de carga. A este problema se suma que no se ha podido contratar el dragado.

'La profundidad ideal que debe tener el canal de acceso de un puerto competitivo es de 15 metros, esto nos permitiría que lleguen a Barranquilla buques postpanamax lo que nos ampliará nuestra visión de mercado y la forma de hacer negocios, pero para eso necesitamos el respaldo del Gobierno Nacional'.

En opinión de Verano no pueden seguir retrocediendo en la parte marítima y fluvial y menos ahora que se han mejorado las condiciones viales del Departamento que les permitirán que la carga del interior del país salga a los mercados internacionales por el Atlántico.

Los mandatarios señalan en la carta que la Urgencia Manifiesta permitirá que la Corporación del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) cumplan con 'la obligación constitucional y legal de mantener los niveles del canal de acceso al Puerto de Barranquilla'

'Está en juego nuestro futuro portuario, no podemos permitir que nuestro Departamento quede rezagado y haremos todo lo que esté a nuestro alcance por dar una solución definitiva', dice uno de los apartes de la carta.

Alfredo Carbonell, director ejecutivo de Asoportuaria, considera que el apoyo de las autoridades locales es fundamental y esta petición demuestra que 'nuestros dirigentes están comprometidos con el desarrollo del sector portuario'.

Agregó que el liderazgo del alcalde y del gobernador es clave para solucionar esta situación.

Carta de Fitac

Una carta en el mismo sentido envió el 16 de marzo la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, Fitac, a Luis Fernando Andrade, director de la ANI y director (e) de Cormagdalena.

En la carta firmada por Miguel Ángel Espinosa, presidente de Fitac, le piden declarar la Urgencia Manifiesta, tan pronto se dé la caducidad del contrato de Navelena, así como considerar en la nueva APP no solamente los aspectos de navegabilidad del río, sino que se integren otros modos de transporte, según se establece en el Plan Maestro de Transporte Intermodal y el Plan Nacional de Desarrollo y continuar impulsando los corredores logísticos.

Señala Espinosa que están atentos a brindar todo el apoyo para que esta situación sea rápidamente solucionada, a fin de no generar mayores traumatismos en el movimiento de carga del país.