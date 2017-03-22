Tras la protesta de un grupo de trabajadores de la firma Construcciones Adicardo Escobar y Asociados S.A.S., que reclamaban el pago puntual de sus salarios, los trabajos en el nuevo Puente Pumarejo se normalizaron hacia las 9:00 de la mañana.

Uno de los trabajadores aseguró que una comisión se reunió con representantes de la firma contratista y acordaron que, a mas tardar el viernes, se efectuaría el pago de la quincena.

Los trabajadores cuestionaron que el contratista se demore hasta 10 días, después de la fecha establecida, para hacer el pago de los salarios. En ese sentido, pidieron puntualidad porque 'se les estarían afectando, no solo sus ingresos, sino la calidad de vida de sus familias, pues se han visto obligados a acudir a los llamados cobradiarios para atender sus obligaciones'.

Las obras del nuevo Pumarejo avanzan en la construcción de las losas de la vía del puente. De acuerdo con el diseño de los trabajos, a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), el viaductos contara con calzadas de tres carriles cada una, andenes y ciclo rutas, siendo el Consorcio SES Puente Magdalena el encargado de ejecutar las obras.

Para el desarrollo de este proyecto, el Gobierno Nacional ha destinado un presupuesto de $614.935 millones y la interventoría tiene un valor de $34.571 millones, para un total de cerca de $650.000 millones.