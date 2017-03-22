Este viernes 24 de marzo, a partir de las 8:00 a.m., nueve expertos debatirán en el Foro ‘Cambio climático, un reto ambiental’, organizado por EL HERALDO.

Dentro de los temas a tratar en el foro se encuentran la realidad del cambio climático en el Caribe colombiano, los retos de la movilidad sostenible y los mitos y verdades a cerca de este tema.

El evento se desarrollará en Centro de Eventos Combarranquilla sede Country y contará con la participación del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo.

La apertura del foro estará a cargo del director de esta casa editorial, Marco Schwartz. El evento cerrará con la conferencia sobre los mitos y realidades del cambio climático, a cargo del director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Omar Franco.

Iván Mustafá, gerente del Fondo Adaptación, quien participará en el foro, aseguró que el cambio climático dejó de convertirse en un cuento para ser una realidad. Prueba de ello es lo que estamos viviendo a diario en diferentes partes del mundo, como por ejemplo la situación que se está presentando actualmente en Perú.

Destacó la importancia del conocimiento que Colombia ha venido adquiriendo a través del Fondo Adaptación para tener infraestructura adaptada al cambio climático, con el fin de mitigar o reducir el riesgo ante los efectos climáticos que se presenten.

'Muestra de ello son los diferentes tipos de vivienda que construimos, de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Por ejemplo, en La Guajira Alta construimos el proyecto Siapana, con el cual mejoramos la calidad de vida de la comunidad wayuu', explicó Mustafá. Agregó que a través del Fondo cambiaron ranchos de 10 metros cuadrados por casas de 45 m2, con dos habitaciones, con estructura básica en acero y un material bioclimático reciclable.

Estas viviendas permiten disminuir la temperatura en el interior de la vivienda en 8 grados centígrados. Además, tienen paneles solares para que puedan tener luz en los baños y partes externas de las casas.

De igual forma señaló que en Antioquia, sur de Bolívar y Atlántico realizaron labores en las viviendas de madera con características palafíticas, todas adaptadas al cambio climático.

Por su parte, el director de People and Earth, Ricardo Lozano, manifestó que ahora más que nunca se necesitan este tipo de escenarios promovidos por los principales medios de comunicación del país.

Aseguró que la Región Caribe es la más vulnerable a los eventos del clima en cuanto a la pérdida del recurso hídrico, el mismo aumento de la desertificación, la salinización de los suelos y la pérdida de humedales, entre otros.

Indicó que 'es importante que la comunidad en general esté informada de estos eventos que cada vez son más comunes en la región'.

Agenda

7:30-8:00 a.m. Registro.

8:00-8:15 a.m. Apertura a cargo de Marco Schwartz, director de EL HERALDO.

8:15-8:30 a.m. Instalación a cargo de Eduardo Verano, gobernador del Atlántico.

8:30-9:15 a.m. intervención de Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Presentación video de Tecnoglass.

09:15-10:15 a.m. Panel: La realidad del Cambio Climático en el Caribe Colombiano, a cargo de: Roberto Esmeral, división de cambio climático del BID; Alberto Escolar, director de la CRA; Jairo Ceballos, docente e investigador de la U. Simón Bolívar; Iván Mustafá, gerente del Fondo Adaptación; Luis Carlos Gutiérrez, vicerrector de investigaciones de la U. del Atlántico, y Ricardo Lozano, CEO de People and Earth.

10:15-10:45 a.m. Momento + Negocios.

10:45-11:30 a.m. Conferencia: Retos de la Movilidad Sostenible a cargo de Paula Rodríguez, especialista en cambio climático.

11:30-12:00 a.m. Conferencia: Cambio Climático, ¿mito o realidad?, a cargo de Omar Franco, director del Ideam.