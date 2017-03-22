A través del Decreto 0300 de 2017, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, reguló el consumo de bebidas alcohólicas durante los encuentros futbolísticos de la Selección colombiana de fútbol y en escenarios deportivos u otro tipo de lugares donde se realicen actividades de aglomeración de público en la ciudad.

El Decreto establece que el expendio de alcohol se realizará únicamente en las áreas especialmente dispuestas para tales efectos.

Asimismo, indica que las ventas deberán interrumpirse veinte minutos antes de la finalización del evento.

El acto administrativo también establece que estará prohibido el porte y consumo de bebidas alcohólicas durante el ingreso, salida o evacuación de estos eventos.

Así como también dicta que el organizador del evento deberá establecer zonas en las que no se permita el consumo de alcohol, con el fin de que los espectadores decidan en que área desean presenciar el espectáculo público.

Además, el organizador se podrá abstener en vender alcohol a personas que presenten comportamiento o síntomas de intoxicación etílica.

El consumo controlado de bebidas alcohólicas en escenarios deportivos y lugares donde se desarrollen aglomeraciones de público, diferentes a los encuentros de la Selección Colombia, deberá contar con la respectiva autorización por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno.

El partido: Dos mil policías vigilarán

Para el juego entre Colombia y Bolivia, que se jugará mañana en el Estadio Metropolitano, 2.000 uniformados velarán por la seguridad de los asistentes al encuentro.

El Comité Distrital de Orden Público informó sobre los dispositivos de seguridad que se pondrán en marcha en donde 1.200 uniformados estarán dentro del escenario deportivo y 800 estarán en zonas de afluencia como La Troja, la calle 82 con carrera 43B, en la calle 84 carrera 46 y el parque Washington.

De igual forma, el Metropolitano contará con 98 cámaras de seguridad, con el fin de fortalecer el control y el trabajo de la Policía Nacional.

El parqueadero del Estadio Metropolitano estará inhabilitado, según lo informó la Secretaría de Tránsito. Transmetro anunció que activará, desde las 10:30 a.m. hasta las 3:00 p.m., la operación especial por el partido.