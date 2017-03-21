Tras denuncia de fiscal, Sinchotaxis hace llamado a la ciudadanía para que no use colectivos

El presidente del sindicato de conductores del área Metropolitana de ,Sinchotaxis, Jorge Guerrero, hizo un llamado a la ciudadanía para que no usen el servicio de taxi colectivo, que es 'ilegal' y se presta para que se registren atracos en su interior.

Ante las denuncias de la directora seccional de la Fiscalía en Atlántico, Ángela María Bedoya, quien en entrevista concedida a EL HERALDO alertó sobre una nueva modalidad de ‘paseo millonario’ que ya deja a 25 afectados en Barranquilla, usuarios del servicio de taxi colectivo, el dirigente gremial dijo que este tipo de hurtos es factible porque el carro es pequeño 'dentro de esa jaula lo atracan y le hacen lo que quieran, ya se han cogido varias personas cometiendo este delito'.

Insiste que a pesar de los llamados que le hacen a la ciudadanía no hacen caso y siguen usando este tipo de transporte, por ello también hizo un llamado a las autoridades para que los operativos sean permanentes.

'El problema es que las autoridades hacen el control un día y al día siguiente no lo hacen y el comandante de la policía nos dice que no hay hombres suficientes'.

Dice que esta situación también se presenta porque la ley le da la potestad al propietario del vehículo para que contrate él directamente al conductor.

'No son las empresas, sino los propietarios de los vehículos quienes escogen a los conductores. El propietario con el afán de conseguir al conductor que le traiga la tarifa no le hace un estudio exhaustivo, de seguridad para saber quién es la persona que se va a encargar de la prestación de un servicio público'.

Argumenta Guerrero que esa es una de las razones por la cual el gremio se ha visto permeado de la delincuencia, porque los propietarios escogen a cualquiera con tal de que les lleven la tarifa.

Sinchotaxis cuenta con 3.690 afiliados.