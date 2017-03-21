De acuerdo con el director de Pronósticos y Alertas del Ideam, Christian Euscátegui, se espera que para mediados de abril lleguen las lluvias a Barranquilla y a gran parte de la Región Caribe.

Pese a la condición seca que actualmente se presenta, y la cual es 'propia de la época y de la climatología de esta zona', Euscátegui recordó que 'hacia el sur, no solo de la región, sino del Atlántico', ha llovido, lo que –afirma–es normal.

El funcionario explicó que, hasta el momento, se tiene previsto que las lluvias se presenten en condiciones normales, por lo que –dijo– no se podría todavía dar algún tipo de alerta.

'En la medida que vayamos avanzando hacia abril y mayo, muy seguramente el rio Magdalena tendrá una respuesta de ascenso en su nivel. Sin embargo, por el momento no podríamos advertir que vaya a haber niveles significativos en relación con los históricos, es decir, tendremos una condición muy cercana a lo normal', señaló.

Respecto a las brisas que aún se sienten en la capital del Atlántico, dijo que este fenómeno corresponde a una 'condición atípica' que se ha venido dando, básicamente, por la diferencia de presiones: 'unas muy bajas en las zonas cercanas al litoral y otra muy fortalecida en la parte más hacia el norte'.