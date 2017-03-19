El ejercicio de rendición de cuentas subregional del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, sigue recorriendo el Departamento. En la Institución Técnica Agroindustrial Oriental de Santo Tomás se efectuó la socialización en la Zona Oriental del Atlántico, la tercera de las seis que se realizarán.

El mandatario departamental señaló que durante la vigencia 2016 se invirtieron $124.585 millones para la consolidación de la Gran Ciudad del Oriente, proyecto que tiene como propósito que se genere un desarrollo conjunto entre Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela.

Una de las obras insignias de este proyecto es la construcción de la variante Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela.

'Esta carretera nos dio una dimensión importante, la idea es conurbar estas tres ciudades en una y convertirla en un polo de desarrollo con un perfil mayoritariamente agroindustrial', indicó Verano.

'En el sector Salud invertimos $21.000 millones y en infraestructura de todo tipo $55.000, recursos que han mejorado sustancialmente la vida de los habitantes en Santo Tomás, Sabanagrande, Palmar de Varela y Ponedera, por eso, queremos seguir ese camino con un plan de trabajo que prioriza obras de alto impacto', indicó Verano.

El Gobernador se mostró complacido con la masiva asistencia que han tenido las rendiciones de cuentas. En Santo Tomás hicieron presencia un poco más de 500 personas de los municipios de la banda oriental.

En materia de seguridad, el secretario de Interior, Guillermo Polo, manifestó que se fortalecieron 16 frentes de seguridad y se capacitaron 40 coordinadores en el manejo de alarmas.

'Con el programa Yo Soy 1A capacitamos a 300 menores en prevención de riesgos como el consumo de sustancias alucinógenas, la inversión fue de $1.864 millones en todo el Atlántico. Formamos 1.400 gestores sociales con Construyendo Territorios y Comunidades para la Paz', precisó Polo.

Agregó que en Puerto Giraldo se proyecta la construcción de una Estación de Policía, por $2.600 millones.