El alcalde Alejandro Char hizo entrega de dos nuevos espacios 'para la diversión familiar', en el barrio Rebolo y en la Magdalena. El mandatario invitó a los ciudadanos a cuidar de las instalaciones que serán de la comunidad.

'Desde el momento en que el alcalde anunció la construcción del parque, a mediados del año pasado, en este sector no ha habido ningún rasguño, cero peleas y ha mejorado la convivencia', así lo expresó Jesús Osorio, líder comunitario del barrio Rebolo, quien ayer recibió, en compañía de sus vecinos, el parque que la administración Distrital en cabeza del alcalde Alejandro Char, construyó en la calle 9 entre carreras 29B y 29C.

'Este es el mejor testimonio que podemos recibir de la gente de Rebolo que hoy está feliz por este nuevo espacio de recreación que le estamos entregando', dijo el alcalde Char.

Durante el evento, el alcalde sirvió crispetas a los asistentes y algodón de azúcar a los niños.

Con estos nuevos parques los barranquilleros cuentan con 3.362 metros cuadrados más de espacio público, con una inversión total de $1.032 millones, indicó el Alcalde.

Las obras benefician directamente a más de 600 personas, quienes tendrán espacios para compartir en familia, lo que se traduce en mejor calidad vida.

El alcalde se mostró satisfecho con la entrega de los dos parques y explicó que avanza en el propósito de construir una ciudad con más espacios para todos: 'Hoy llegamos al sector Don Bosco II y La Magdalena, recuerdo que nos pedían a gritos un parque y hoy le estamos cumpliendo a toda nuestra gente, a partir de hoy sus vidas son diferentes, ya tienen un espacio digno donde ir en familia, esto transforma dos importantes sectores. Estamos muy felices por contribuir a mejorar la calidad de vida de los barranquilleros'.

El gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura, Alberto Salah, señaló que estas obras permiten avanzar en el propósito de construir la meta de 120 parques en los 4 años de gobierno.

'Con estas obras seguimos avanzando firmemente en ese propósito. Lo más bonito de construir estos nuevos parques es que la comunidad se integró, todos hicieron parte de estos proyectos que hoy son una realidad, ahora queremos que los cuiden, los conserven y tengan mucho sentido de pertenencia'.

Características

Las obras de mejoramiento contemplaron la instalación de bancas y cubos, zonas de juegos infantiles, suministro e instalación e gimnasios biosaludables, construcción de cancha sintética, adecuación de zonas verdes e iluminación led.

El parque ubicado en el barrio La Magdalena cuenta de igual forma con gimnasios biosaludables, adecuación de cancha múltiple, construcción de plazoleta, instalación de canecas, zonas de juegos infantiles e iluminación tipo led.