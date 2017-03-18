Con 'Pinto', un perro de raza pit bull, comenzó el registro de caninos considerados potencialmente peligrosos en la localidad Riomar. Él y otros 71 canes fueron identificados con un microchip en la primera de las jornadas llevadas a cabo por la Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno y con el apoyo de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y la Secretaría de Salud.

Los propietarios de los perros que asistieron al punto de registro obtuvieron el documento de permiso provisional de tenencia de esta clase de perros, el cual podrá ser requerido en cualquier momento por las autoridades. El permiso oficial se expedirá 15 días hábiles después y debe ser reclamado en la Alcaldía Distrital.

El documento tipo cédula contendrá el nombre del animal, la identificación y lugar de ubicación de su propietario; una descripción que contempla las características fenotípicas que hacen posible su identificación, con la especificación de si está destinado a convivir con seres humanos o si será destinado a guarda, protección u otra tarea específica.

Cortesía Alcaldía

El secretario de Gobierno, Clemente Fajardo, aclaró que los únicos requisitos que se necesitan para el registro del canino son el carné de vacunación y certificado de sanidad vigentes de la mascota, ambos expedidos por un veterinario, además de la fotocopia del documento de identidad del propietario.

Fajardo también explicó que con el microchip que le colocan a los ejemplares es posible saber sus datos y los de su dueño, si tiene el registro de vacunas al día y su lugar de residencia. 'Esto es muy útil en caso de que se llegue a perder el perro, ya que con el código de barras podemos identificar si se trata o no de la mascota en cuestión y podemos llamar a su dueño para que lo recupere'.

Sostuvo el funcionario que los tenedores que no registren a sus mascotas, a partir de julio deberán pagar una multa de 787.000 pesos.

Por razas, se registraron 16 Bull terrier, 5 Dóberman, 3 Fila brasilero, 40 Pit Bull, 1 Pit Bull terrier, 6 Rottweiler, 1 Staffordshire terrier.

La jefe de Salud Pública, Eloína Goenaga, dijo que durante las jornadas, con el apoyo de la Unidad Móvil de Bienestar Animal, adicionalmente se ofrecen servicios gratuitos de vacunación, desparasitación y atención médica veterinaria.

La próxima jornada de registro de caninos potencialmente peligrosos, procedimiento que se realiza en cumplimiento del Nuevo Código de Policía y Convivencia, será el sábado 25 de marzo en la localidad Norte - Centro Histórico, en la antigua Alcaldía, en la calle 38 con carrera 45, e irá de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.