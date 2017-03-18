Mi Nave es la nueva publicación de EL HERALDO, una revista hecha por y para los amantes de los carros, las motos, bicicletas, camiones, clubes de carrera y también para los coleccionistas. En ella los lectores encontrarán cada mes las noticias del mundo automotor, tendencias, novedades, opinión de expertos, historias, reportajes, consejos y una completa oferta comercial de vehículos.

De circulación mensual, Mi Nave llega gratuita para los suscriptores de EL HERALDO, y se podrá encontrar en diferentes puntos de Barranquilla, además en www.minave.co donde habrá proximamente una sección de clasificados de vehículos en venta.

Un espacio para todos los apasionados

Sin duda los carros, motos, bicicletas y hasta las embarcaciones despiertan gran pasión entre los ‘gomosos’ y justamente esta publicación está pensada para darle espacio a todos los fanáticos.

Carolina Ripoll, representante de Bikes Shop señala que además de concoer todo acerca de automotires, bicicletas y motocicletas, Mi Nave se convierte en un referente porque a través de ella las personas podrán aprender sobre la cultura del manejo y el respeto por las normas.

Entre tanto, Héctor Carbonell, director ejecutivo de Fenalco Atlántico, coincide en que este nuevo producto se convierte en un gran canal para que los lectores conozcan las últimas tecnologías aplicadas en seguridad, confort y desempeño de los carros y motos que se comercializan en la ciudad. 'Con este nuevo producto es posible que el consumidor final, que termina siendo el lector de la revista, tenga a la mano un medio que le sirva para tomar sus decisiones de compra', recalcó.

Santiago Arbeláez, gerente comercial de Autoberlín, señala que para el sector es sumamente positivo contar con un medio especializado en este tipo de temáticas para el crecimiento de la industria local y para que las personas se informen de qué automotores están llegando a la ciudad y se pueden adquirir sin necesidad de desplazarse a otras ciudades. 'Sin duda alguna con el posicionamiento del medio es posible impactar de forma positiva la venta de carros y por consiguiente la industria en la región', anota Arbeláez.

'Este medio es un facilitador de la información de nuestros productos a nuestros clientes porque pueden encontrar todo lo que necesitan en un solo medio para escoger el vehículo que mejor le convenga de acuerdo a sus necesidades', manifiesta Ivette Jerman, gerente comercial de Automotores Fujiyama-KIA Vía 40.

La primera edición de la revista Mi Nave inicia circulación hoy para los suscriptores de El HERALDO.