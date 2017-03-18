Barranquilla aparece como la ciudad con mayor crecimiento en el número de comparendos aplicados a infractores durante 2016. El año pasado, según la Superintendencia de Puertos y Transporte (SPT), registró un total de 149.897 infracciones, mientras que en el 2015 fue de 116.066.

La capital del Atlántico tuvo un incremento de 33.831, con una tasa de imposición de 9 comparendos por cada 10 vehículos (166.337 matriculados), de acuerdo con el informe de la Superintendencia.

La capital del Atlántico figura como una de las ciudades con controles más efectivos.

Entre las infracciones más cometidas, en Barranquilla y el país, son: conducir en estado de embriaguez, exceder los límites de velocidad, manejar sin licencia, no portar el Soat, no tener vigente la revisión técnico – mecánicas o conducir motocicleta sin respetar las normas.

Los automóviles sin revisión técnico-mecánica, incrementó en el país 60,4% mas que el 2015. Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá sancionaron el 58 por ciento del total: 228.692.

No portar el Soat, solo en Barranquilla, tuvo un incremento de 2,6 veces. Para el año 2015 esta cifra era de 3.771 mientras que el año pasado fue de 10.114.

La imposición de multas por conducir en estado de embriaguez fue de 1.330 en la ciudad.

'La norma obliga a suspender la licencia de conductores detenidos por las autoridades manejando en estado de embriaguez', informó el superintendente.

La conducción sin licencia también fue una de las multas con más aumento, con un incremento de 216%. Para el 2015 el número de infracciones bajo esta modalidad fue de 9.679, mientras que el año pasado se elevó a 30.577.

El manejo por exceso de velocidad bajó, de 87.917 en el 2015 pasó a 61.143 en 2016. Tuvo una variación de -30,5%. La superintendencia se lo atribuye al efecto disuasivo de los dispositivos electrónicos de control implementados en las principales ciudades.

Las infracciones a los motociclistas también tuvieron un incremento, de al menos 15 mil. Para el 2016 la cifra fue de 20.342 comparendos.

'La necesidad de incrementar controles se ve reflejada en la alta accidentalidad de motociclistas: el año pasado murieron 3.389 en 26.917 accidentes, y otros 28.955 resultaron lesionados en el país. El 53 por ciento de los muertos en las vías fueron motociclistas', explicó Jaramillo.

Los comparendos en el país

El año pasado, en todo el país, las autoridades de tránsito impusieron un total de 1.882.760 comparendos relacionados con infracciones asociadas a la seguridad vial, 3% menos que en 2015, por un valor de $860.433 millones, de acuerdo con el superintendente Javier Jaramillo.

El 89% de las infracciones estuvieron destinadas a servicios particulares; con 1.676.826; 56% correspondieron a motocicletas, con 882.071 y 11% a vehículos públicos, con 205.934.

Medellín es la ciudad que más sanciona con esta clase de infracciones, con una tasa con una tasa de imposición de 14 comparendos por cada 10 vehículos (hay 252.409 matriculados en la ciudad).

'En Medellín Cali, Barranquilla, Bogotá y Santa Marta, estas cinco ciudades, los comparendos impuestos por este concepto ascienden a $361.458 millones y corresponden al 44 por ciento del total impuestos en el país', explicó Jaramillo.

De los $860.433 millones en comparendos por seguridad vial impuestos en 2016, los infractores han pagado 15% ($130.155 millones), 66% ($566.846 millones) está en trámite administrativo y 3% ($23.691 millones) está en otros procesos.