Durante una hora, el 90% de Barranquilla estuvo sin energía eléctrica por una falla registrada en el Sistema de Interconexión Nacional, SIN, según informó XM, Operador de dicho sistema.

A través de un mensaje, la oficina de comunicaciones de Electricaribe informó sobre la entrada en funcionamiento a las 12:45 p.m. de todas las subestaciones de la empresa que abastecen de energía a la capital del Atlántico, tras el apagón de una hora.

La primera en ser normalizada, según el reporte, fue la subestación Oasis, seguido de las de Cordialidad y Silencio.

Posteriormente, se restableció el suministro desde las subestaciones Río, Flores, centro y Puerta de Oro.

'Se va energizando a medida de que las condiciones técnicas lo van permitiendo, esto es un proceso gradual para ir regulando voltajes, cargas de transformadores para que no se produzcan daños', expresó Edgardo Sojo, presidente de Electricaribe.

La compañía, según el mensaje, mantuvo comunicación con el Centro Nacional de Despacho, CND, para el pronto restablecimiento del servicio a los clientes.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, señaló que 'es una emergencia que pasa pocas veces al año' y pidió a los funcionarios que operan a través del SIN solucionen 'pronto'.

El presidente de Electricaribe, Edgardo Sojo González se mostró satisfecho por la capacidad de reacción del equipo de ingenieros y técnicos del Centro Local de Distribución, CLD de la compañía, luego del evento.

A penas se presentó la desatención de la demanda por la salida de Termoflores 1 fue activado el plan de contingencia para garantizar la operación de la red de distribución en Barranquilla en el menor tiempo posible.

Igualmente en coordinación con el Centro Nacional de Despacho, CND, se iniciaron las maniobras de restablecimiento del suministro de energía.

'Fue un trabajo coordinado en el que logramos hacia las 12:51 normalizar todas las subestaciones y circuitos a los clientes', dijo.

Finalmente indicó que las maniobras realizadas fueron sumamente complejas, pero al trabajo coordinado se logró restablecer el fluido.

Este domingo, 29 barrios sin luz

Este domingo Electricaribe anunció la realización de labores de lavado sobre las líneas 501, 502 y 530. Se realizarán desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. y las empresas Pizano S.A. y Saint Gobain presentarán interrupción del servicio de energía.

Lo anterior se realiza para mejorar el servicio de los usuarios que dependen de las líneas LN-501, LN502 y los circuitos Pumarejo, Magdalena 4, Pasadena y Salamanca.

Además se desenergizará el circuito Salamanca desde las 5:00 a.m. hasta las 7:00 a.m., por lo que estarán sin energía parte de los barrios Pasadena, Simón Bolívar, Cabrero, Cachimbero, Centenario, Centro, Cruz de Mayo, Doce de Octubre, El Pasito, El Triunfo, Ferrocarril, Juan Domingo, La Esperanza, La Floresta, La María y La Rivera.

También estarán sin energía La Loma, Nuevo Triunfo, Oriental, Porvenir, Pumarejo, Quince e Agosto, Sal Si Puede, Salamanca, Salcedo, San Antonio, Urbanización Camelot, Veinte de Julio y Vista Hermosa.