A través de un mensaje, la oficina de comunicaciones de Electricaribe informó sobre la entrada en funcionamiento a las 12:45 p.m. de todas las subestaciones de la empresa que abastecen de energía a la capital del Atlántico, tras el apagón que la dejó sin energía por espacio de una hora.

La primera, según el reporte, fue la subestación Oasis, seguido de las de Cordialidad y Silencio.

Posteriormente, fueron normalizadas las subestaciones Río, Flores, centro y Puerta de Oro.

'Se va energizando a medida de que las condiciones técnicas lo van permitiendo, esto es un proceso gradual para ir regulando voltajes, cargas de transformadores para que no se produzcan daños', expresó Edgardo Sojo, presidente de Electricaribe.

Hacia las 12 del mediodía, Electricaribe informó sobre un 'evento' que dejó sin energía al 90% de la ciudad. 'En este momento se presenta un evento en Sistema de Interconexión Nacional, SIN, ajeno a Electricaribe que afecta el 90% de Barranquilla'.

La firma, según el mensaje, mantuvo comunicación con el Centro Nacional de Despacho, CND, para el pronto restablecimiento del servicio a los clientes.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en diálogo con la emisora BLU Radio, señaló que 'es una emergencia que pasa pocas veces al año' y pidió a los funcionarios que operan a través del SIN solucionen 'pronto'.