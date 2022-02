154 vendedores serán reubicados en el renovado Mercado de Granos

“Estamos en el Mercado de Granos, donde se invertirán más de 7.000 millones de pesos para seguir dignificando la labor de 154 vendedores estacionarios, los cuales ejercen su actividad económica vendiendo productos como artesanías, ropa de segunda línea y los cuales se encuentran muy contentos por este renacer que el alcalde ha dispuesto para ellos”, indicó.

Wilman Solano, un comerciante sostuvo que “yo empecé a venir desde los 8 años cuando mi mamá me traía, luego tomé el negocio y lo he mantenido vendiendo ropa de segunda y artesanías, pero este mercado se fue acabando lentamente, sufríamos mucho porque se volaban las láminas, no las amarraban bien y siempre que llovía nos mojábamos, pero ahora con el nuevo proyecto del mercado vamos a estar en mejores condiciones gracias a las personas de la administración que nos han rodeado”.

El proyecto comprende la restauración total de la estructura, realización de reparación de cubiertas, pisos, pinturas en el interior y fachadas.