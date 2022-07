Subvariante de ómicron ha generado incremento de casos

En diálogo con EL HERALDO, el epidemiólogo Jorge Luis Acosta explicó que la subvariante y el ómicron tienen en común que se transmiten rápidamente y evaden el sistema inmune haciendo que más personas se contagien, en menor tiempo.

“Se ha visto que estas subvariantes terminan siendo más infecciosas que las primeras. Es importante señalar que no se ha visto un aumento en la mortalidad de los enfermos, esto seguramente se debe a la aplicación oportuna de las vacunas”.

En cuanto a la posibilidad de estar frente a un nuevo pico de contagios por covid, Acosta afirmó que aún “no se podría hablar de una quinta ola; sin embargo, hay que estar atentos y continuar haciendo vigilancia del comportamiento del virus”.

También sostuvo: “Hay que resaltar que a pesar del evidente aumento de los casos, no se están haciendo la misma cantidad de pruebas PCR que se realizaban antes, por esto es posible que no podamos ver un incremento muy grande al no ser registrados”.

Por último, el experto entregó algunas recomendaciones a las autoridades como lo son continuar monitoreando el virus de manera permanente. “La pandemia sigue y necesitamos que sigan chequeando el aumento de los casos positivos, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y curvas de mortalidad para tomar medidas drásticas si se llega a presentar el caso”.