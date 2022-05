Alcaldía de Soledad no descarta un tribunal de arbitramento con Triple A

Agregó que están a la espera de la decisión del Concejo con relación al proyecto de Acuerdo presentado para avanzar en el proceso de licitación de dicha concesión durante los próximos 25 años.

“No me quiero adelantar hasta que el Concejo se pronuncie. Nuestro primer plan es la licitación pública, dado que en la vez anterior solo me dieron una prórroga por 10 meses; si el Concejo no me da la autorización, buscaremos un plan B”, explicó el mandatario.

Ucrós fue enfático de sostener que “el servicio no va a tener inconvenientes. Doy un parte de tranquilidad en los 205 barrios de nuestro ente territorial”.