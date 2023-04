La ruta de la fe y el fervor en el Atlántico

Durante esta semana, la Arquidiócesis de Barranquilla estará desarrollando el programa ‘Caminemos juntos hacia la Pascua”, en las diferentes parroquias del departamento.

Monseñor Pablo Salas, arzobispo de Barranquilla, expresó que la invitación es a vivir esta Semana Santa como un sincero encuentro con Dios.

“Hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo, alguien ha pagado por nosotros. Esta tendría que ser la experiencia que todos deberíamos vivir en la Semana Mayor, vivir este hecho de que alguien pagó por mí, murió por mí, resucitó por mí, y no vivir la Semana Santa en una perspectiva meramente ritualista, de cosas que se hacen, de procesiones que se viven, de salidas que se hacen, etc. No. Vivirla desde el punto de vista existencial”, dijo.

Asimismo, manifestó que “Cristo tiene que ver con nosotros, y Cristo ha venido por nosotros y su presencia no puede ser indiferente para ninguno de nosotros. De manera que el mensaje fundamentalmente es ese: hagamos de la Semana Santa un encuentro personal con Jesús”.

La Catedral Metropolitana María Reina será el epicentro de las celebraciones presididas por el arzobispo durante toda la Semana Mayor.

Para el Jueves Santo, a las 4:00 p. m., está programada una misa vespertina que recuerda la Cena de Jesucristo y sus discípulos. Esta ceremonia será transmitida por medio de las redes sociales arquidiocesanas.

El viernes será la Pasión del Señor a las 3:00 p. m., el sábado se hará la vigilia pascual en la Noche Santa a las 7:00 p. m., y el Domingo de Resurrección se desarrollará la misa a las 8:00 a. m.

En la Parroquia San Francisco de Asis, el martes y miércoles santo a las 7:00 a. m. y 5:00 p. m. realizarán la eucaristía y reconciliación. El jueves a las 10:00 a. m. será la misa especial para personas enfermas, a las 4:00 se desarrollará la última cena y habrá jornada de oración continua en el templo hasta las 11:00 p. m.

El santo viacrucis se iniciará a las 6:00 a. m. desde el parque Los Pingüinos, ubicado en la calle 69 con carrera 34 hasta la parroquia. A las 4:00 p. m. será la pasión de Cristo y a las 7:00 p. m. el sermón de las siete palabras, sermón del descendimiento y procesión con el Santo Sepulcro.

El sábado harán la vigilia pascual y la bendición del agua y fuego a las 7:00 p. m. y el domingo las eucaristías serán a las 7:00 a. m., 9:00 a. m., 11:00 a. m., 5:00 p. m., 6:00 p. m. y 7:00 p. m.