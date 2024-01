Esta semana se definiría segunda vicepresidencia de la Asamblea del Atlántico

El diputado Alfredo Varela sostuvo que no tiene intenciones de formar parte de la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico, por lo menos durante este primer periodo.

“La Asamblea me ha estado invitando a que forma parte de la mesa directiva, sin embargo, en lo personal no tengo intenciones. Se está tratando de buscar que los partidos que todavía tienen un plazo de un mes para manifestar públicamente cuál es su posición frente a este gobierno, si van a ser parte de la oposición, declarar en independencia o partido de gobierno”, explicó.

Varela indicó que si al final nadie se declara en oposición tendrá que asumir la segunda vicepresidencia de la Duma departamental.

“Si no hay otra persona que se establezca en oposición, creo que estaré en la obligación de asumir ese espacio. De no ser así, entrará esa persona que se establezca en oposición. Yo en lo personal no tengo intenciones de formar parte de la mesa directiva”, anotó.

Cabe recordar que Varela se queda con una curul en la Asamblea a través del Estatuto de Oposición, tras haber logrado la segunda mejor votación en las pasadas elecciones a Gobernador del Atlántico.