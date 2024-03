Servicio de energía será suspendido este sábado en Barranquilla y municipios

Circuito Puerta de Oro 2, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. Sectores sin energía: Lagos del Caujaral, Country Club Villa, Ciudad del Mar; sectores aledaños a la carretera antigua a Puerto Colombia con kilómetro 10, calle 135 entre carreras 51B y 53, carrera 26 entre calles 135 y 3B y calle 3B de la carrera 13 a la carrera 26 (Villa Campestre).

Circuito Puerta de Oro 3, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. Sectores sin energía: Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; carrera 46 vía Puerto Colombia del kilómetro 10 hasta los corregimientos Salgar y Sabanilla.

Circuito Puerta de Oro 4, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. Sectores sin energía: municipio de Puerto Colombia; Vía al Mar kilómetro 7 desde colegio Liceo Campestre, IDPHU Campestre, Urbanización Barranquilla Sport, Polideportivo Universidad Autónoma del Caribe hasta los peajes de Puerto Colombia, Papiros y Marahuaco.