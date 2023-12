El secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera, informó que durante el año 2022, el municipio registró 2.115 casos de dengue y que en lo corrido de este 2023, a la semana epidemiológica 49, se han presentado 1.335.

“Las actividades que se han venido realizando han sido de impacto”, dijo Barrera.

De igual manera, sostuvo que durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas, se han reportado tres casos. “Ha habido una alerta por el aumento de casos de síndrome febril el Ciudad Paraíso, barrio en el que ha habido muertes, las cuales se descartaron que hayan sido por dengue”.

Explicó, además, que por vigilancia epidemiológica todo paciente que presente fiebre por más de cinco días es tratado como dengue hasta que las pruebas de laboratorio arrojen sus resultados. “En el Atlántico se notifica inmediatamente como dengue, se hacen los exámenes y luego se define si corresponde o no a dengue. Reitero que ha habido un aumento de síndrome febril, pero confirmados van tres casos por exámenes de laboratorios y el resto puede ser por otras causas”.

Agregó que: “desde hace tres días hay un equipo de 15 funcionarios de la Alcaldía de Soledad haciendo trabajo de campo para hacer intervenciones por el aumento de casos febriles porque yo no puedo decir que es por dengue porque en el contexto del aumento de casos pueden estar dentro del promedio que ha venido manejando el municipio”.

Barrera hace un llamado para que los habitantes del sector para que ponga en práctica las prácticas de educación en contagios por dengue.

“El equipo de los 15 funcionarios le está diciendo a la gente que si guarda agua, debe mantener los recipientes tapados. No podemos estar fumigando a cada rato porque los químicos no son la respuesta y si se fumiga se mueren las larvas y a los tres días hay nuevamente por no tapar estas aguas”, concluyó.