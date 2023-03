Discordia en Puerto Colombia por obras de un parqueadero

“Nuestro deber es salvaguardar los mangles, se han visto perjudicadas muchas especies y a nosotros no nos han socializado esta obra, y aun así las intervenciones ya empezaron. Los mangles hacen parte de los árboles nativos de Puerto y no es justo que se estén destruyendo, están tapando de cemento al municipio”, expresó la líder comunitaria.

Una opinión similar compartió Madia Muskus, habitante del municipio desde hace 22 años, quien a su vez señaló que históricamente Puerto Colombia ha vivido un proceso de desarrollo urbano que le ha dado la espalda al mar y a estos ecosistemas, los cuales brindan una protección especial al fenómeno de erosión costera.

“Este sendero donde se construye el parqueadero fue dispuesto por la Alcaldía de Puerto Colombia como una zona de reserva natural para el relicto de mangles que le queda al municipio, sin embargo, esto no se está cumpliendo y no entendemos cómo no se ve ni se protege la importancia de este espacio”, dijo la ciudadana.