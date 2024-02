Cambio de fórmula tarifaria, propuesta de Petro en cumbre

El senador Mauricio Gómez sostuvo que hubo “tres grandes logros” para la región. De acuerdo con el congresista liberal, el jefe de Estado y su gabinete se comprometieron a presentar una reforma de servicios públicos con mensaje de urgencia al Congreso de la República, que se constituye en la principal herramienta para lograr dicho propósito.

“Con esta reforma, el Congreso de la República hará lo que la Creg no hizo estos últimos 20 años: cambiar la fórmula tarifaria para que las tarifas bajen de una vez por todas en la costa Caribe”, expuso.

Gómez fue enfático al sostener que la cumbre energética en el Caribe será el espacio para que el Gobierno nacional realice “anuncios importantes” con relación a inversiones que se harán en energías limpias estos próximos años.

“Se instalan mesas técnicas que harán seguimiento día a día sobre los compromisos adquiridos para que de una vez por todas se haga justicia en el tema de subsidios. No se puede comparar el subsidio de Bogotá, de Medellín o de Cali con el de Barranquilla, Cartagena o Santa Marta”, dijo.

El congresista fue enfático al sostener que “seguiremos dando esta lucha incansable hasta el último minuto, hasta ver resultados concretos que de una vez por todas alivien el bolsillo de la gente en nuestra región Caribe”.

El senador Carlos Meisel, por su parte, resaltó la intención del Gobierno de enfrentar esta problemática, aunque no ocultó una serie de preocupaciones alrededor de la hoja de ruta planteada.

“El Gobierno nos escuchó en la propuesta de vincular a todos los componentes de la cadena en este proceso. Es decir, que las pérdidas no solo recaigan en el usuario. Nosotros reconocemos que esto no ha empezado con Gustavo Petro, pero la realidad es que no ha mejorado en nada”, expuso el congresista opositor, quien fue uno de los cinco voceros de la bancada Caribe.

En esa misma línea, Meisel indicó que “la reformulación de la fórmula por parte de la Creg es una medida positiva, porque el Gobierno puede empezar a trabajar en eso esta misma tarde, si quiere; las otras dos medidas son muy efímeras”.

A su vez, la representante Saray Robayo, de La U, señaló que “el presidente ha sido enfático con la urgencia de que se mejore el servicio en el Caribe. Córdoba tiene el kilovatio más caro del país, porque hablamos de tarifas de 400 mil pesos que no paga ni el estrato seis en Bogotá. Hemos tenido esta reunión con la bancada para asegurar a los estratos uno y dos un mejor servicio de energía y tarifas justas”.

Entre tanto, el senador Lidio García, del Partido Liberal, dijo que “los tres puntos con el presidente los acompañamos en la Bancada Caribe con la reforma a la ley de energía, con cambio a la fórmula tarifaria de la CREG y el tercer punto es darle más opciones sin tanto trámite a las energías limpiad para que se pueda tener un servicio más barato”.

Mientras que el senador Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, destacó la disposición del Gobierno, aunque señaló que “las soluciones son de mediano y largo plazo y el Caribe vive con angustia por las tarifas”.

Recalcó que “propusimos medidas de corto plazo como una resolución transitoria porque para que Urrá y Gecelca le puedan vender energía no contratada a un precio mínimo a Afinia y Air-e”.

Y agregó que “lo otro son las pérdidas técnicas, que Minhacienda se meta la mano al dril y que ayude a subsidiar esto”.