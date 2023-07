Las apuestas de Juan Carlos Muñiz al frente de Findeter

R.

Nosotros hemos tenido mesas de trabajo en las que he expresado al equipo de la Vicepresidencia que estamos en una época bonita porque va a haber un cambio de gobierno regional y local, por lo que vamos a preparar un plan para que los servicios y todas las líneas de Findeter sean conocidas por los nuevos alcaldes y gobernadores.

A veces los municipios apartados y no apartados del país no utilizan nuestros servicios porque no los conocen, es por eso que vamos hacer un plan agresivo para esto y trataremos de reunirlos (nuevos alcaldes y gobernadores) en un solo lugar el próximo mes de noviembre para que apliquen a los servicios que son buenos como banca de desarrollo territorial que somos.