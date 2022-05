Polémica por la realización de las corralejas en Sabanagrande

Debido a los hechos presentados en Sabanagrande en donde 7 personas resultaron lesionadas durante la realización de las corralejas, EL HERALDO consultó con las autoridades de otros municipios del Atlántico, que están próximos a hacer sus fiestas patronales, para conocer si también autorizará este tipo de espectáculos.

Galdino Orozco, alcalde de Palmar de Varela, dijo tajantemente que no dará el permiso para hacer las corralejas en ese municipio. Indicó que si bien ya hay una propuesta de un particular que ha manifestado la intención de realizarla, la solicitud será declinada.

“He considerado que mejor no se realicen las corralejas, es mejor evitar que un palmarino u otra persona termine corneada, eso es un peligro”, dijo.

Manifestó que la celebración de las fiestas patronales de San Juan Bautista se realizará del viernes 24 al lunes 27 de junio, como tradicionalmente se hace en Palmar. Se regresará a la plaza y a los kioscos con juegos de antaño.

“Como ciudadano y no como alcalde ese tipo de eventos no me gusta por el maltrato animal y lo que se expone una persona y la comunidad que ingresa a la corraleja”.

Señaló, además, que las corralejas deben acabarse y buscar otras alternativas para la celebración de las fiestas municipales.