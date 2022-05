Polémica en colegio de Soledad por dinero de arriendo que no aparece

Una polémica ha generado una denuncia de la concesionaria del kiosko del colegio ITIDA en Soledad, luego de que, presuntamente, entregó 12 millones de pesos a la institución como aporte por el arriendo del inmueble en el 2018 y, al parecer, actualmente no le permiten el ingreso a las instalaciones.

La denunciante Stephanie Velandia Gutiérrez de Piñeres relató que al momento de entregar dicho dinero no recibió un comprobante de pago. “Ahora no me dejan ingresar porque, al parecer, le arrendaron el local a otra persona, y me están pidiendo que saque y me lleve todos mis equipos de trabajo. Ese kiosco lo construí con mis recursos económicos, y ahora me quieren robar esos 12 millones de pesos que les entregué”, señaló Gutiérrez de Piñeres, quien estudia posibilidad de demanda contra la representante legal del plantel educativo, la rectora Bienvenida Hernández.