La erosión costera se ha llevado las playas y el turismo en Santa Verónica

La marea avanza y se lleva todo lo que se atraviese por su camino. Esta postal se ha convertido en parte del paisaje del corregimiento de Santa Verónica, en jurisdicción de Juan de Acosta, donde la erosión costera ha desaparecido las playas y con ella ha alejado el turismo.

Entre los habitantes de la zona existe preocupación debido a que “muy pronto” no quedará nada del balneario ni de los locales comerciales que hicieron célebre a esta zona.

Luz Esperanza Costa, propietaria del establecimiento Olas del Mar, sostuvo que esta es una problemática que los viene afectando desde tiempo atrás y no han obtenido una solución a pesar de sus constantes llamados por ayuda.

“Prácticamente ya no tenemos cabañas en donde ubicar al turista ni kioscos para vender nuestros productos, la erosión costera se lo ha llevado todo. Por esa razón es que ya no hay tanta afluencia de turistas como antes”, explicó la mujer.

Indicó, además, que “ahora las personas prefieren quedarse en las playas que están en la cercanía a Barranquilla en lugar de venir para acá. Venimos desde hace más de 15 años agonizando con este asunto y nada que nos presentan soluciones”.

También dijo que las inversiones que realiza para su negocio ya no son rentables. Esto ha conllevado a que varios locales comerciales hayan decidido cerrar.

“De nada sirve invertir en nuestros establecimientos si la erosión costera se lo lleva todo. No podemos convencer al turista de quedarse si esto se vuelve cada vez más peligroso con el mar y las olas que están pegando. Estamos cerrando los restaurantes porque el dinero que invertimos a diario son víveres comestibles que si no se consumen se dañan, entonces tenemos grandes pérdidas si no hay flujo turístico”, recalcó.

Del mismo modo, Orlando Solano, dueño del restaurante Caney, ubicado en la misma zona, comentó que debido a la erosión costera ha tenido problemas para obtener los permisos para su propiedad.

“El mar cuando avanza ataca desde las raíces y se lleva el bajamar como tal, que es donde termina la orilla, entonces esto nos perjudica a la hora de nosotros tener el permiso con respecto a la Dirección General Marítima (Dimar), porque ellos reclaman que todo lo que es bajamar les pertenece. La única solución que visualizo es que pongan los espolones para que la playa quede en óptimas condiciones”, detalló.