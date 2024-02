Los peajes en el Atlántico y Bolívar seguirán, aunque se acabe la concesión

Señaló que Autopistas del Caribe no ha logrado su cierre financiero debido a tres riesgos de menor recaudo activados desde el inicio de las operaciones como lo son el menor recaudo en Turbaco, la no implementación del esquema tarifario del proyecto y la no construcción y puesta en operación de la nueva estación de peaje Arroyo de Piedra.

“Lo paradójico frente a la terminación anticipada del proyecto es que las estaciones de peaje existentes, las cuatro en Bolívar y las dos en el Atlántico, no desaparecerán. Estas vías serán revertidas al Instituto Nacional de Vías y su operación quedará a cargo de esta entidad, todos los usuarios deberán seguir pagando en estas estaciones de peaje”, afirmó Carvajal.