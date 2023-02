Peaje de Sabanagrande: a la espera de respuestas de Mintransporte

En lo que concierne a las manifestaciones pacíficas, Rubén Llanos, presidente de la veeduría 'No más peajes en el Atlántico', detalló a esta casa editorial que por lo pronto quedan suspendidas teniendo en cuenta el proceso de reactivación económico que desarrollará el municipio vecino de Santo Tomás, por las celebraciones de Carnaval.

Sin embargo, el líder indicó que no se descartan en un futuro teniendo en cuenta la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional.

“Los habitantes de esta zona estamos cansados de tantos abusos, no es justo que este sea uno de los pocos peajes en el país donde no se regule o donde no aplique el decreto del mismo Ministerio de Transporte”, enfatizó el líder Rubén Llanos.

Por su parte, el alcalde de Sabanagrande, Gustavo De la Rosa, dijo a EL HERALDO que esta problemática es una “bomba de tiempo” debido al malestar que el cobro de este peaje viene causando en la comunidad, por lo que insistió en la necesidad de actuar de manera prioritaria.