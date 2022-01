¿Ómicron pone en jaque la inmunidad de rebaño?

EL HERALDO consultó a un grupo de expertos con relación a este nuevo panorama que plantea la variante ómicron con relación a la inmunidad ante el virus.

Para el epidemiólogo Jorge Luis Acosta, el concepto de inmunidad de rebaño sigue, puesto que “al alcanzar una alta cobertura –por vacunación o por infección activa– y se acaban los susceptibles, por lo que es difícil que haya nuevos picos de contagios”.

Sin embargo, puso de presente que la nueva variante ómicron “es preocupante” porque cuenta con la capacidad de esquivar el sistema inmune: “Esto hace que, a pesar de altas coberturas, se puede infectar un grupo importante de personas y se pueden ver los brotes que actualmente se presentan”.

Acosta, quien también es docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad de la Costa, también expuso que se debe tener más del 90 % de la población con anticuerpos para pensar en inmunidad en medio de este nuevo panorama.

“Es importante recalcar que el impacto de ómicron no se ha sentido en la mortalidad, a pesar del gran número de contagios. Vamos a tener un comportamiento diferente con las variantes previas debido a la vacunación. Sin embargo, esto no quiere decir que no habrá fallecidos”, expuso.

El epidemiólogo Juan Pablo Moreno expuso que se debe optar por contar con esquemas de vacunación y que las personas que hacen parte de la población de riesgo también deben acceder a la dosis de refuerzo.

“El virus se ha vuelto más contagioso y está llegando a más población, por lo que mucha más población debe estar vacunada o tener inmunidad natural. Por eso debe ampliar al máximo la cobertura”, dijo.