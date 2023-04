Este viernes, reunión clave para definir el futuro de Papiros

Agregó que de autorizarse la reubicación de la caseta esta deberá ser a un kilómetro hacía Barranquilla, un lugar plano en el que se podría construir la báscula para la categoría 3 en adelante.

Por su parte, Carlos Maury, miembro del Comité No más Peaje Papiros, manifestó que no han sido informados acerca de la realización de una nueva mesa técnica para este viernes y que incluso la Defensoría del Pueblo les informó que no han recibido información de la visita del Ministerio de Transporte.

“Debido a que las categorías 1 y 2 no se cobrarán hasta diciembre, estamos a la expectativa de cuáles serán las próximas decisiones porque aún no hay nada claro sobre las categorías 3 en adelante, pero esta es una negociación que está haciendo directamente el sector de transporte”, añadió Maury.