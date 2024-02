“Este es un ejercicio de equidad”: Mintransporte por cobro de valorización

Diversas reacciones han surgido luego de la propuesta del Gobierno nacional de escoger el eje vial Barranquilla- Cartagena y Circunvalar de la Prosperidad para el piloto en el cobro de valorización por obras.

Los congresistas de la Costa Caribe rechazaron la propuesta y coincidieron en que es inaceptable que se pretenda cobrar este impuesto en la región Caribe y que los recursos se los lleven a otra parte del país.

El senador liberal Mauricio Gómez rechazó esta propuesta y le exigió al Gobierno nacional no afectar más el bolsillo de la gente de la Costa Caribe: “Rechazo absoluto de este impuesto de valorización para construir la vía Barranquilla - Cartagena. Para qué más plata si no ejecutan, para qué más impuestos si las obras no se ven, al gobierno de Petro le pedimos resultados y no afectar más el bolsillo de la gente de nuestro país”.

Por su parte Carlos Meisel, senador del partido Centro Democrático, dijo que la propuesta le parece un “disparate”, porque los ciudadanos no aguantan un impuesto más.

Cuestionó que el Gobierno quiera incluir estos recursos en un fondo público para obras en otros sitios: “Este cobro sería atemporal, porque la valorización es para financiar obras, no para las que ya están financiadas”.

Meisel aseguró que en el país no puede seguir incrementando su inseguridad jurídica, destacando que “aquí no le pueden poner al ciudadano un impuesto cuando le dé la gana al Gobierno y porque le da la gana”.

A su turno, el senador conservador Efraín Cepeda señaló que hay que estudiar de fondo el tema jurídico, ya que hay conceptos encontrados en el sentido de que el cobro se hace antes de iniciar las obras y no sobre obras terminadas o en ejecución.

Fue enfático en señalar que este tipo de decisiones hacen que el país sea más centralista, teniendo en cuenta que la región Caribe es una de las regiones con las necesidades básicas insatisfechas más altas de Colombia.

“No puede ser que sigamos recentralizando el país, llevándose nuestros recursos, lo que paguen los predios ubicados en el Atlántico se queda en el Atlántico, y lo que se pague en Bolívar se queda en Bolívar”, indicó.