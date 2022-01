Malestar por nuevas tarifas en los buses intermunicipales

Con el inicio de 2022, el transporte intermunicipal tendrá alzas en sus tarifas. A partir del 10 de enero empezará a regir un incremento del 5 % en los precios que son cobrados para el traslado de personas desde Barranquilla a los municipios de la zona oriental del Atlántico, y viceversa.

Con el fin de conocer su opinión con estos aumentos, EL HERALDO realizó un recorrido por algunos puntos de la ciudad donde se presenta un alto flujo de ciudadanos que –de manera recurrente– utilizan buses con destino a determinados municipios del departamento.

Iván Fontalvo, un ciudadano que reside en Santo Tomás y frecuenta la capital del Atlántico por motivos laborales, aseguró tener una recepción positiva frente al incremento del valor de su pasaje en la ruta Barranquilla–Santo Tomás (y viceversa), argumentando que las nuevas tarifas son “justas y necesarias”, teniendo en cuenta que no hubo incremento durante 2021.

“Los dos años anteriores fueron difíciles, donde el pasaje de este servicio no aumentó. Yo pago $3.500. Este valor ha sido estático durante los últimos años y no creo que sea costoso. No me parece descabellado que se incremente un poco este valor”, aseguró.