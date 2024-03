Por el déficit fiscal, Malambo podría acogerse a ley de quiebra

El secretario de Hacienda, Sergio Ramírez, contó que las deudas sobrepasan los $200 mil millones debido a que en cuatro años multiplicaron la deuda que ya traía históricamente el municipio.

“A su vez también crearon a la carrera y se dio un pincelazo a más de 50 nombramientos, que incrementaron los recursos de la planta global desde octubre del 2023 a diciembre en $4.600 millones. En plata blanca estos nombramientos se hicieron sin los requisitos, dado que no hubo una previa autorización por parte del Concejo, no hubo una solicitud a la Comisión Nacional del Servicio para posterior concepto y aprobación, y no se hizo un estudio técnico de la planta para poder ampliarla de esa manera”, dijo Ramírez.