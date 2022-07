El legado de ‘Chiquita’ Montero lo avivan los fogones de Luruaco

Por este puesto de fritos han pasado reconocidos personajes de la región y el país, quienes en busca de probar “las mejores arepas del mundo”, conocieron a Socorro.

Las reacciones de aquellos personajes al probar el tradicional plato han quedado grabada en la memoria de Castillo Moreno.

En una visita que realizó el expresidente Juan Manuel Santos junto a su esposa al corregimiento de Arroyo de Piedra, en Luruaco, Socorro tuvo la oportunidad de conocerlos.

“Cuando vino el presidente me dijo que me invitaría a su segundo acto de posesión, pero yo pensé que era en broma y ocho días después me llegó la tarjeta a mi casa”, afirmó.

La luruaquera agregó que la experiencia fue muy positiva. “Llegué a la ceremonia y estuve ahí hasta el final del evento. No pude llevarle arepas por cuestiones de protocolo, pero siempre estaré agradecida por aquel gesto que hizo”, indicó.

Rosa Amelia Montero, conocida popularmente como Chiquita Montero, fue una de las fundadoras de la arepa de huevo en el municipio de Luruaco.

Desde muy joven, esta luruaquera junto a un par de cocineras de la época se juntaron para darle vida a lo que sería actualmente un plato típico del Atlántico.

Gracias a su oficio de producir y vender las famosas arepas, Montero pudo brindarles educación a sus diez hijos. “Mi mamá fue una trabajadora incansable, desde que tengo uso de razón ella vendía las arepas y con eso se ayudaba para los gastos de la casa. Ella siempre fue un ejemplo para toda la familia”, confesó Socorro, hija de Montero.

Los hijos mayores ayudaban a moler el maíz, preparar la masa y cualquier otro favor que necesitara ‘Chiquita’, ellos se convirtieron en su apoyo incondicional.

El 4 de abril del 2020, a los 95 años murió ‘Chiquita’, dejando un vacío en su familia, en los pobladores del municipio y en aquellos turistas que en cada viaje que hacían, llegaban a Luruaco en busca de la famosa arepa hecha por esta matrona.