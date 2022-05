Licitación, el único plan de Soledad para su nuevo operador

En Soledad, todos los esfuerzos de las autoridades locales se han enfocado en sacar adelante el proceso para la escogencia de un nuevo operador de los servicios de acueducto y alcantarillado durante los próximos 25 años.

Este miércoles, el alcalde Rodolfo Ucrós —junto con miembros de su gabinete— dio a conocer nuevos detalles de este proceso durante una rueda de prensa realizada en el Museo Bolivariano.

De acuerdo con el mandatario local, actualmente están a la espera de que el Concejo les entregue las facultades pertinentes para abrir el proceso licitatorio, teniendo en cuenta que la estructuración “ya se encuentra lista”.

“No me quiero adelantar hasta que el Concejo se pronuncie. Nuestro primer plan es la licitación pública, dado que en la vez anterior solo me dieron una prórroga por 10 meses; si el Concejo no me da la autorización, buscaremos un plan B”, explicó el mandatario.

El alcalde agregó que el proceso se ha sustentado en ocho pilares. Explicó que a través de estos ítems se busca dar respuesta a necesidades que se han presentado a lo largo de los años en el municipio con la prestación de dichos servicios.