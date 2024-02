La Ley del Montes | ¡No nos quiera tanto, presidente!

Pero, además, el argumento del gobierno es perverso, mezquino y mentiroso. ¿Cobrar valorización por una obra que –al no estar terminada– no genera ninguna valorización a los predios? Todo lo contrario: mientras no esté culminada, lo que produce es incomodidad y pérdida de valor. ¿Cuántas obras de infraestructura que quedaron a “medio hacer” a lo largo y ancho del país llevaron a la quiebra a miles de inversionistas?

Es decir, en caso de que la resolución del Invías, anunciada por el ministro Camargo, logre consolidarse y materializarse –algo que será bien difícil, dado su naturaleza abiertamente ilegal– los recursos obtenidos por dicho cobro solo podrían invertirse en la terminación de la obra. ¿Eso qué significa? Que el gobierno no podrá disponer de un solo peso para entregar obras a dedo en otras regiones del país, seleccionadas por Petro a plena voluntad y seguramente con el propósito de capitalizarlas electoralmente.

¿Cuáles serán los efectos del cobro de esta valorización?