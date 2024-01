La incertidumbre interminable por el peaje Papiros

No obstante, la semana pasada el ministro de Transporte, William Camargo, declaró que no puede haber fórmulas de tarifa cero de manera indefinida porque no se tendría como asumir los costos de mantenimiento de la operación, y que sin la fuente de cobro las inversiones serían nulas en el territorio y las obras estimadas para ese corredor desaparecerían.

El año pasado la ANI dijo que se evaluaba la mejor alternativa para garantizar los ingresos previstos por la concesión para el desarrollo del proyecto Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, que incluye tanto su operación como su mantenimiento.

Lo cierto es que el panorama es complejo con la comunidad de Puerto Colombia y las autoridades locales que rechazan la permanencia del polémico peaje.