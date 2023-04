Municipios del sur reactivan su vocación como despensa agrícola

Yomaris Ortega Ruiz, de 55 años y propietaria de siete hectáreas de cultivo de la palma de aceite en Repelón, cuenta el proceso que ha vivido con la vinculación y los beneficios recibidos en el proyecto liderado por la Gobernación del Atlántico en conjunto con el operador Oleoflores y el Banco Agrario.

“El Banco Agrario nos da un crédito aproximado de $34 millones y la Gobernación nos entrega otra ayuda, el 40 %, y de ahí comienza nuestro proceso. La palma se toma dos años en producir y en la primera cosecha se proyectan 5 toneladas anuales y luego se va aumentando hasta llegar a un tope de 30 toneladas”, explica Ortega, quien agrega que en su cultivo tiene sembradas 128 palmas por hectárea.

Por otra parte, refiere que este proyecto le ha cambiado la vida y la de su familia. “En 1992 nos entregaron la tierra a través de Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria), la trabajamos los primeros años pero al ver la crudeza que había en el campo, donde no conseguíamos cómo sostenernos y que trabajábamos solo cuando nos caía lluvia, decidí irme para otro país. Luego, cuando yo escuché que llegó a Repelón el proyecto de la palma yo enseguida me vine y aquí estoy batallando. Me siento muy contenta porque a través de esto mis hermanos también trabajan conmigo”.

De acuerdo con Roque Sarmiento Orozco, campesino de 70 años de edad y cultivador de la palma de aceite, este proyecto representa un mejoramiento socioeconómico, cultural y hasta político en Repelón.

“Nosotros aquí por naturaleza, desde que nacemos, nos encontramos con la agricultura porque trabajamos de la mano de nuestros padres. Todos somos campesinos y cultivadores de la tierra. La esperanza de nosotros está sembrada en este proyecto, además que se generan muchos empleos cosa que no pasaba en el pasado”, refiere el propietario de 16 hectáreas de palma de aceite.