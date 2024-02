“Las justificaciones de los gobiernos anterior y actual son insuficientes”

El senador Antonio Zabaraín, por su parte, indicó que el Gobierno nacional debe proyectar los recursos contemplados para los Juegos Panamericanos para adelantar inversiones en el Caribe colombiano.

“Se deben construir paneles y granjas solares, a efectos de paliar la crisis que afronta la ciudadanía por alto costo de las tarifas de energía”, dijo.

A su turno, el representante Víctor Manuel Salcedo indicó que “aún no sabemos qué pasó con relación a la gestión para recuperar la sede de los Panamericanos. Las ministras no giraron los recursos porque no tenían instrucciones del presidente Petro”.