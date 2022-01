Ir a playa vuelve a ser el plan de desenguayabe en el Atlántico

La variedad en los estilos de las playas que hay en el departamento y el poder compartir espacios en familia son algunas de las razones que motivan a los usuarios a salir de sus casas.

“Las playas están quietas, no hay multitud y esta es una ocasión perfecta para traer a la familia. Este plan me gusta mucho y lo hago todos los años”, manifestó Víctor Berrío, bañista de Puerto Velero.

En Puerto Colombia las banderas izadas a lo largo de la plaza son rojas, las cuales avisan que hay un fuerte oleaje. Sin embargo, esta señal no es impedimento para que un gran número de personas decidan llegar y bañarse.

Alma Ariza es una samaria que reside en Barranquilla desde hace muchos años y de manera puntual llega a su cita con el mar cada primero de enero. Esta vez decidió quedarse más cerca de casa y llegar a las playas de Puerto.

“Vine a playa para sacarme la pereza del 2021, es delicioso, hay poca gente y me encanta. Siempre me ha gustado venir y más con mi familia y amigos. No importa a cual sea, nos encanta la playa los 1 de enero”, puntualizó.